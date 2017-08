Juan Mata doneert voortaan 1% van zijn loon aan goed doel: "Hopelijk volgen de anderen"

Mata hoopt dat collega-voetballers zijn voorbeeld volgen. "Door een deel van onze verdiensten over te maken aan het goede doel kunnen we het voetbal gebruiken om sociale verandering in de hand te werken", predikt de speler van Manchester United.

"In het voetbal kan je alleen als team winnen. Dat is de eerste les die ik als kleine jongen leerde. Die gedachtegang zie ik te weinig naast het veld, waar iedereen op zichzelf staat. Soms beseffen we niet hoe bevoordeeld we wel zijn. Het is tijd om eens iets terug te geven. Voetbal veranderde mijn leven, en ik ben er zeker van dat ik op deze manier ook miljoenen andere levens kan veranderen", besluit Mata.