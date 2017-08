FOTO'S: Lange wachtrijen in Parijs voor het shirt van Neymar (dat 155 euro kost)

Gisteren raakte de transfer van Neymar van Barcelona naar PSG in kannen en kruiken. De Braziliaan van 222 miljoen euro is momenteel onderweg naar Parijs, waar hij om 13.30u aan de pers gepresenteerd wordt.

Op de fanshop van PSG in de poepchique winkelstraat is een poster onthuld met de titel "Welcome to Paris, Neymar Jr".



De eerste die een truitje van Neymar wist te bemachtigen is Michael Biancolin. "Ik heb meer dan 3 uur staan wachten om eentje te kunnen kopen", zegt hij. De truitjes van Neymar kosten 155 euro per stuk.