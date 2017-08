AS Roma had naar aanleiding van de laatste match van Francesco Totti, op 28 mei, gesuggereerd dat een replica van zijn afscheidsshirt in de ruimte vereeuwigd zou moeten worden.

Totti vond dat een leuke suggestie en Avio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ruimtereizen, nam de handschoen (of het shirt in dit geval) op.

Dinsdagnacht was het zover. Een Vega-raket van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA werd vanaf Frans Guyana het heelal ingeschoten.