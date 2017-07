Het geheim van het zilveren acrogymduo? "Ananas"

Vanden Berghe en Lammertyn veroverden gisteren zilver op de Wereldspelen. Het geheime ingrediënt van hun succes is natuurlijk hard werken, maar ze hebben de medaille ook een beetje te danken aan ananas. "Een traditie die begonnen is op het EK in 2015. Toen aten we ananas voor onze oefening en het ging echt supergoed. We zijn dat dan blijven doen." En vieren ze hun medailles ook met ananas? "Ja, want er is nog een beetje over."