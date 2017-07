Red Flame Van Wynendaele krijgt shirt van idool Nys: "Ga het op mijn kamer hangen"

Voor het EK verklapte Elien Van Wynendaele in de studio bij Sporza Tour dat ze grote fan is van Sven Nys. De cocommentator in de Ronde van Frankrijk beloofde haar een gehandtekend shirt en dat werd haar nu overhandigd. "Ik ga het in mijn kamer hangen. Tussen de duizenden foto's van Sven Nys", lachte de tevreden Red Flame.