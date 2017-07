VIDEO: Waasland-Beveren goes China: U17 worden 7e op toptoernooi: "Aanpassen aan keuken"

Niet alleen sportief, maar vooral cultureel maakte de trip een grote indruk op de jeugdige spelers. "Aangezien dit voor de meesten de eerste keer was dat ze in contact kwamen met een ander werelddeel, was het de eerste dagen aanpassen. Aan de jetlag, de weersomstandigheden, maar vooral de Chinese keuken", grapt Verelst.

De youngsters moesten niet alleen voetballen, maar werden ook ondergedompeld in de Chinese cultuur. "Dagelijks was er een andere activiteit. We leerden de Chinese kalligrafie, Dragon Dance, kungfu en maakten een uitstap in de grootstad Shanghai."

"Ons hele verblijf hadden we vier vaste begeleiders ter beschikking, waaronder een tolk." Zondag waren de voetballers weer in het land, hun avontuur smaakte naar meer. "Als we volgend jaar weer een uitnodiging krijgen, gaan we zeker terug."