Kwiatkowski en Froome dollen op Twitter en wanen zich even in "The A-Team"

Chris Froome deed een gouden zaak in de etappe naar Rodez. De Brit van Team Sky nestelde zich in het zog van de punchers en kon zo met een winst van 24 seconden op Fabio Aru het geel heroveren.

Ook de ploegmaats bij Team Sky deden hun duit in het zakje en blijven bovenin het ploegenklassement de debatten leiden. Vooral Michal Kwiatkowski blijft op een torenhoog niveau rondtoeren in Frankrijk.

De Pool feliciteerde zijn ploegmaats met een leuke tweet én een verwijzing naar de legendarische serie "The A-Team". Kopman Chris Froome wist die knipoog wel te appreciëren en antwoordde met de veelbetekenende quote van Colonel Hannibal Smith: "I love it when a plan comes together."