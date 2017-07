In het derde en laatste deel van zijn de minidocumentaire over zijn leven praat Thibaut Courtois over de jeugdopleiding in België en zijn liefde voor Chelsea. "Ik ben deze club veel verschuldigd. Ze hebben een clublegende als Petr Cech voor mij verkocht. Ik focus me niet op alle geruchten in de pers." De doelman weet ook wat dit seizoen zijn doel is. "De Champions League winnen."