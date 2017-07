Jorah Mormont and Lord Varys waren onder de indruk van Lukaku. Jorah Mormont and Lord Varys waren onder de indruk van Lukaku.

Manchester United kreeg op trainingskamp in LA bezoek van Jorah Mormont en Lord Varys. Of toch van de acteurs die de twee rollen vertolken in de populaire serie Game of Thrones. Ze blijken grote fans van Manchester United en waren onder de indruk van de nieuwste aanwinst. "Lukaku en Pogba zouden het langst overleven in Game of Thrones. Dat zijn "the mountain" en "the hound"."