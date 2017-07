Lukaku moet zich verantwoorden voor rechter wegens nachtlawaai in Los Angeles

Lukaku staat op de rand van een overgang van Everton naar Manchester United. Toeval of niet, maar hij was samen met zijn vriend Paul Pogba op vakantie in Los Angeles. De twee huurden een luxueuze villa in Beverly Hills, maar maakten het daarbij te bont.

Nadat de politie hem op zondag 2 juli vijf keer had gevraagd om de feestmuziek wat stiller te zetten, pakten ze hem even op. Volgens de politie werd Lukaku wel niet in de handboeien geslagen of moest hij niet mee naar het politiestation voor het gebruik van overdreven lawaai.

Lukaku, die vorig seizoen 25 keer scoorde voor Everton en 85 milljoen euro gaat kosten, moet zich dus op 2 oktober wel gaan verantwoorden.