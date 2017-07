Puck Moonen tekent straffe portretten van Boonen en Dumoulin: "Ideale ontspanning"

Terwijl andere wielrenners hun vrije tijd vullen met lezen, muziek luisteren of een serie kijken, grijpt Puck Moonen naar haar potloden om te ontspannen. "Het is heerlijk om zo even helemaal nergens aan te denken, net als op de fiets soms", vertelt ze aan Sporza.

"Ik heb me ook al eens gewaagd aan olieverf, maar dat duurt lang. Nu teken ik voornamelijk met kleurpotloden. Eigenlijk teken ik al mijn hele leven."

"Vroeger tekende ik vooral dieren, nu zijn het toevallig wielrenners. Aan één portret besteed ik zo'n 20 à 30 uur. Mijn vriend Eli staat ook nog op de planning, maar hij moet wachten tot na de drukke koersperiode."

"Of ik al ooit iets verkocht heb? Vroeger tekende ik vooral paarden en honden in opdracht. Een portret zoals dat van Boonen kost zo'n 300 euro. Dat is weinig in vergelijking met beroepskunstenaars, maar voor mij is het maar een hobby. Om de wachttijden te beperken neem ik ook niet veel opdrachten aan."