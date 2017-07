Mooi gebaar bij Bilbao: spelers scheren haar uit solidariteit met zieke ploegmaat (video)

Bilbao postte op sociale media een foto waarop alle spelers te zien zijn met kort geschoren haar. Met die actie willen ze hun solidariteit met Álvarez tonen.

Hun ploegmaat kreeg in december 2016 te horen dat hij teelbalkanker had en onderging een operatie. Maar in juni kreeg hij te horen dat zijn ziekte nog niet overwonnen is. Hij moest onmiddellijk de selectie van Bilbao verlaten en chemotherapie volgen.