Toptennisster en mama Azarenka wil crèches op WTA-toernooien

Azarenka bereikte op Wimbledon makkelijk de derde ronde, maar de ex-nummer 1 kan tijdens het grandslamtoernooi wel niet rekenen op opvang voor haar zoontje. Dat vindt ze niet eerlijk, want voor kinderen van mannelijke tennissers zijn er wel crèches voorzien.

"De WTA moet speelster, die ook moeder zijn, beter ondersteunen. De mannen hebben de luxe om op elk toernooi over crèches te beschikken. Ik geloof dat het tijd is dat de vrouwen dezelfde faciliteiten hebben", zei ze op na haar match in de tweede ronde.

"Ik heb er al met mensen van de WTA over gesproken. Ik zal er alles aan doen opdat dit werkelijkheid wordt, want ik denk dat dit echt belangrijk is."