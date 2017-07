Millar-Cavendish in de Tour revisited: "Evident dat Mark knapper oud is geworden"

Millar was eind jaren 90 en het eerste decennium van 2000 een van de grote namen in het Britse wielrennen. De toen 14-jarige Cavendish ging dan ook graag met de Schot van Cofidis op de foto.

Millar gaf in 2004 dopinggebruik toe en zat twee jaar schorsing uit. Daarna keerde hij in het peloton terug als fervent dopingbestrijder. In zijn carrière won hij vier Tour-ritten.

Ondertussen 40 werkt hij als verslaggever in deze Tour. Daarbij kwamen de twee Britten elkaar weer tegen en konden ze hun foto nog eens overdoen. "Het is duidelijk dat Mark knapper ouder geworden is", was de droge commentaar van Millar.

Cavendish, acht jaar jonger, jaagt in deze Tour op zijn 31e Tour-ruiker. Nadat hij geveld werd door klierkoorts is het niet duidelijk hoe het met zijn vorm is. Gisteren werd hij alvast knap vierde.