Naesen, kampioen van sappige quotes: "Eindelijk van die bruine broeken af"

Oliver Naesen kwam niet in actie in Milaan-Sanremo, maar zat dat weekend in de studio van Sporza op Radio 1. "Waarom ik niet in Sanremo was? Ik rijd geen kermiskoersen, hé."

Sagan verloor in Sanremo nipt van Michael Kwiatkowski in een spurt met zijn drieën. Daar had Naesen een expliciet idee over: "Sagan reed een fantastische koers, tot de laatste kilometer. Zijn killersinstinct, wat hij vroeger meer had, liet het een beetje afweten. Hij had iets leper moeten zijn."