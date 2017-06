Keert Romelu Lukaku terug naar Chelsea? Sommige fans vermoeden dat de Rode Duivel zijn handtekening al heeft gezet door een video die de spits op Instagram heeft gezet. Daarin scoort hij een mooie goal, maar het is de boarding die voor speculaties zorgt. Daarop staat het logo van voetbalclub Chelsea. Is de transfer echt een feit of speelde onze landgenoot gewoon een onschuldig voetbaltoernooitje met vrienden?