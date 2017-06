Mourinho straalt als nooit tevoren: Ronaldo komt naar Man.United (denkt hij)

Mourinho met een bordje op de luchthaven van Manchester. Mourinho met een bordje op de luchthaven van Manchester.

Blijft Cristiano Ronaldo bij Real Madrid of slaat hij de deur achter zich dicht? Dat is de hamvraag in deze transferperiode. José Mourinho hoopt zijn landgenoot naar Manchester te lokken en lijkt te slagen in zijn opzet, zo blijkt in dit grappige filmpje van een Engelse entertainment-website. Tot Ronaldo de coach voorbijloopt en zegt: "Hala Madrid."