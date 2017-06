Adil uit Thuis wenst de Belgian Cats succes voor hun kwartfinale

De Belgian Cats spelen morgen hun kwartfinale op het EK tegen Italië. Ze kregen een extra duwtje in de rug van Thuis-acteur Nawfel Bardad-Daidj. Hij speelt Adil in de populaire soap. De basketbalsters waren duidelijk erg blij met zijn video. "Grote Thuis-fans. We want more!". Welke personages volgen?