Hoe ziet de zomer van Eden Hazard eruit? "Toch al bij de kapper geraakt"

Eden Hazard raakte tijdens zijn laatste opdracht van het seizoen bij de Rode Duivels geblesseerd. Hij liep een kuitbeenbreuk op en de Chelsea-speler brengt deze warme dagen dus door met zijn been in het gips. Op Instagram geeft hij twee weken na zijn operatie een update. "Mijn familie rijdt me overal naartoe zodat ik mijn voet omhoog kan houden. Ik maak wel vooruitgang want ik ben toch al bij de kapper geweest voor een zomerse look."