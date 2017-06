VIDEO: Ongezien in China: Oscar zorgt voor serieuze rel op het veld

De coach van Oscar, de Portugees André Villas-Boas, nam het op voor zijn speler. Hij was "alleen gepassioneerd", luidde het. Guangzhou R&F heeft zich ondertussen verontschuldigd, nadat ze vijf gele kaarten én een rode geïncasseerd hadden.

Het is maar de vraag of dat voldoende is voor de Chinese bond (CFA), die zeer beducht is voor het imago van het nationale voetbal. In maart werd een speler van Shanghai Shenhua voor zes maanden geschorst, omdat hij op de voet was gaan staan van Axel Witsel (Tianjin Quanjian).