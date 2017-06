Thibaud Verlinden - zoon van - probeert De Bruyne na te bootsen

De naam Verlinden doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. Thibaud is de zoon van voormalig Lierse- en Club Brugge-doelman Dany Verlinden.

Verlinden junior staat niet onder de lat, maar wel in de aanval. In ons land speelde hij voor de jeugd van Club Brugge en Standard. Nu probeert hij in Engeland door te breken bij Stoke City.

Het voorbije seizoen zat de 17-jarige rechtsbuiten al een keer op de bank in de Premier League.