Morgen is er om 20.10u het belangrijke duel tussen België en Canada in de World League. Op het kanaal van Ketnet en in onze Match Fiche kunt u kijken naar de wedstrijd met commentaar van Marc Willems en Koen Hoeyberghs.

Maar op deze pagina krijgt u de wedstrijd te zien en ziet én hoort u ook Vital Heynen, die een microfoontje draagt. Een unieke ervaring.