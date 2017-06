Courtois: "Een van mijn dromen is om het WK of het EK te winnen"

Thibaut Courtois heeft zijn volgers op Twitter warm gemaakt voor #insidethibaut. Dat lijkt een soort van documentaire te zullen worden over het leven van de Belgische doelman. Naast mooie beelden van de doelman in het stadion van Chelsea en in zijn huis, doet hij in de trailer ook al een opvallende uitspraak. "Een van mijn dromen is natuurlijk om met de Rode Duivels het WK of het EK te winnen." Op het vervolg van het verhaal zullen we nog even moeten wachten. "Coming soon."