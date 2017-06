Italiaanse coach komt belofte na en doorkruist Italië op fiets

Na de redding van Crotone schreef Davide Nicola een emotionele brief aan zijn overleden zoon. "We hebben het hele jaar samen gevochten, je was er altijd bij. Jij gaf mij de kracht om te blijven vechten. Door doorzettingsvermogen wordt het onmogelijke mogelijk."

"Dit is ook een overwinning van jou. Ik had ze graag samen met jou gevierd. Alles wat ik doe is voor jou. Elke zege is voor jou en elke droom is voor jou. Ik hoop dat mijn hart blijft kloppen voor jou en dat jij me blijft bijstaan."