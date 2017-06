Colombiaanse e-aanvoerder feliciteert Izquierdo met eerste cap: "Zoals altijd met vreugde"

Izquierdo viel in Murcia in de 87e minuut in voor Cuadrado van Juventus. De 2-2 stond toen al op het bord.

Valencia had nog een foto van een van de jeugdteams van Izquierdo. De piepjonge Izquierdo, nu 24, viel toen al op. De speler van Club Brugge retweette de foto.

"Gefeliciteerd met je debuut bij de Colombiaanse selectie", voegde Valencia eraan toe. "Zoals altijd zal je met vreugde en veel snelheid je plaats verdienen."