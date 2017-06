Bekijk Sportweekend van 4 juni

Sportweekend brengt verslag uit van de eerste rit in de Dauphiné en de ontknoping in de Hammer Series. Real Madrid verovert opnieuw de Champions League en hockeyploeg Dragons verovert brons op de Europe Hockey League. Voorts brengen we een terugblik op de eerste week van Roland Garros en blikt Tom Dumoulin terug op zijn schitterende Giro-overwinning. We blikken ook vooruit met de Rode Duivels op de match tegen Tsjechië en met de Yellow Tigers voor de match tegen Italië.

???media.video.type.mz_vod???

Bekijk Sportweekend van 4 juni

Sportweekend brengt verslag uit van de eerste rit in de Dauphiné en de ontknoping in de Hammer Series. Real Madrid verovert opnieuw de Champions League en hockeyploeg Dragons verovert brons op de Europe Hockey League. Voorts brengen we een terugblik op de eerste week van Roland Garros en blikt Tom Dumoulin terug op zijn schitterende Giro-overwinning. We blikken ook vooruit met de Rode Duivels op de match tegen Tsjechië en met de Yellow Tigers voor de match tegen Italië.