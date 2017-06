Geen happy end voor Campenaerts: hij en Carlien blijven gewoon vrienden

Victor Campenaerts mocht in de tijdrit niet opvallen met zijn benen, maar deed dat wel met een opvallende actie. "Carlien daten?", schilderde de renner op zijn borst. De dame in kwestie, Carlien Cavens, was gecharmeerd en zei ja.

Ondertussen zijn de twee op date geweest, maar het zal bij dat ene afspraakje blijven. "Het was fijn", vertelde Campenaerts daarover na zijn eerste rit in de Hammer Series. "Maar het zal niets worden. We gaan gewoon goeie vrienden blijven."

"Ze blijft wel voor mij supporteren want dat doen vrienden. En daarmee is alles erover gezegd."