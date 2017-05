"Let Buffel Stay!" Supporters starten petitie om Buffel in Genk te houden

Buffel speelt sinds 2009 bij Racing Genk. Acht jaar later staat hij op het punt te vertrekken bij de Limburgers. Genk schotelde zijn aanvoerder voorlopig nog geen nieuw contract voor en dus is de kans groot dat Buffel volgend seizoen elders aan de slag gaat.

Dat willen de fans van Genk niet zomaar laten gebeuren. Online werd een petitie opgestart ("Let Buffel stay!") om de aanvoerder in Genk te houden. "Thomas Buffel moet blijven en zijn carrière bij Genk afsluiten", klinkt het. "We vragen dat iedereen de petitie tekent om zo te laten zien dat we Buffel niet zomaar willen laten vertrekken."

De petitie vindt u hier terug.