Homer Simpson opgenomen in MLB Hall of Fame

Homer Simpson, de vader van de bekende animatiefamilie "The Simpsons", is opgenomen in de Hall of Fame van de Major League Baseball (MLB). Homer en ook de bedenkers van de serie worden geëerd voor de aflevering "Homer at the Bat" uit 1992.