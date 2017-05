Ultra's van Levski Sofia verplichten spelers shirt uit te doen

Bekijk Sportweekend van 28 mei

Sportweekend ziet Nafi Thiam boven de 7.000 punten gaan in Götzis en ziet Tom Dumoulin de eindzege pakken in de Giro. Voorts zijn er verslagen vande GP formule 1 van Monaco, de slotrit in de Baloise Belgium Tour, Bocholt-Tongeren in het handbal, Genk-STVV in POII en de openingsdag op Roland Garros. Tot slot trekken we met oud-worstelaar Jef Mewis naar een avondje 'catch'.

???media.video.type.mz_vod???

Bekijk Sportweekend van 28 mei

Sportweekend ziet Nafi Thiam boven de 7.000 punten gaan in Götzis en ziet Tom Dumoulin de eindzege pakken in de Giro. Voorts zijn er verslagen vande GP formule 1 van Monaco, de slotrit in de Baloise Belgium Tour, Bocholt-Tongeren in het handbal, Genk-STVV in POII en de openingsdag op Roland Garros. Tot slot trekken we met oud-worstelaar Jef Mewis naar een avondje 'catch'.