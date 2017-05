De kijkers van France 2 wisten even niet wat hen overkwam toen de weervrouw plaats moest maken voor Rode Duivel Thomas Meunier. De PSG-verdediger miste gisteren de bekerfinale door een enkelblessure, maar was dus toch even te bewonderen op de Franse televisie. Is er voor Meunier nog een carrière als weerman weggelegd? Oordeel zelf.