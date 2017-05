Galatasaray past naam van stadion aan omdat Erdogan dat wil

Vrijdag had president Recep Tayyip Erdogan geëist dat het woord "Arena" in de naam van elk Turks stadion te verbannen. Dat woord is immers ontleend van een vreemde taal en verwijst naar gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren.

"Ik ben resoluut tegen het gebruik van het woord", zei Erdogan. "Vroeger werden mensen levend verscheurd door beesten in dit soort arena's."

Bij Galatasaray nemen ze het "bevel" van Erdogan ter harte. "De raad van bestuur heeft besloten de naam van het stadion te veranderen." Maandag zou de Türk Telekom Arena al omgetoverd worden tot de Türk Telekom Arena.

Mogelijk zullen andere Turkse clubs nog (moeten) volgen. Zo speelt Besiktas in de Vodafone Arena.