Is er wifi in Slovenië? Red Dragons kamperen in gang om te internetten

Opvallend beeld in het hotel van de Belgische volleybalmannen: na hun zege tegen Israël palmden de Red Dragons de gang in. Niet zozeer om het groepsgevoel aan te scherpen. Maar wel omdat het wifi-signaal in de hotelkamers niet sterk genoeg is en de router in de gang hangt.