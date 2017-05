Totti op afscheidsfeestje tegen Nainggolan: "Het beste moet nog komen"

Zowat alle spelers van AS Roma tekenden donderdagavond present in het Cavalieri Hilton-hotel. Daar had sterrenchef Heinz Beck een feestmaaltijd voorbereid voor de selectie.

Roma-coach Luciano Spalletti was, net als de rest van de technische staf, niet uitgenodigd. Zo werden ongemakkelijke situaties vermeden. Het is immers een publiek geheim dat Totti en Spalletti amper nog door dezelfde deur kunnen.

Op het einde van de avond stroomden alle spelers, met ook Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen, samen rond de kapitein voor een groepsfoto. "Bedankt, kerels", postte Totti op Twitter.