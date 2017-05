VIDEO: Ibrahimovic viert op 1 been, Mourinho met 3 vingers en Fellaini met de fans

Ook José Mourinho was zo blij als een kind. De Portugese coach was de eerste die de medaille in ontvangst kwam nemen. Toen de spelers allemaal op een hoopje stonden te dansen, gebood Mourinho zijn spelers om 3 vingers in de lucht te steken.

Die symboliseren de 3 prijzen die United dit seizoen in de wacht gesleept heeft: de Engelse Supercup, de League Cup en de Europa League.