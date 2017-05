Bak bezorgt Lotto-Soudal trofee: met z'n 80 kg de Stelvio over, goed voor 100 flesjes bier

Toen de bijzondere trofee - die uitgereikt wordt door een café in de buurt van de Stelvio - begin mei bekend raakte, begonnen zijn Sunweb-ploegmaats, Tom Dumoulin en Laurens ten dam op kop, Tom Stamsnijder te jennen. De Nederlander stond met circa 90 kilogram bekend als de zwaarste van het Giro-peloton.

Maar dan is hij voor de 100e editie toch zwaar afgevallen. Officieel kwam de Nederlander uit op 77 kg. Daarmee eindigde hij slechts derde on het bierconcours. De Pool Marcin Bialoblocki was met 79 kg maar een kilo lichter dan Bak.

De Deen poseerde trots met zijn gewichtige prijs van 100 flesjes Kwaremont-bier, "gebrouwen voor kopmannen".