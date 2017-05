"Basketbal belangrijker dan een kind? Kom nog eens praten als je zelf een kind hebt"

"Wat vindt u ervan dat Lima weggaat in het midden van een play-offs-serie om de geboorte van zijn kind bij te wonen?", wilde de journalist in kwestie weten.

Jasikevicius reageerde verbaasd. "Wat ik daarvan denk? Ik heb hem zelf toestemming gegeven", repliceerde de coach. "Of ik dat normaal vind? Heb jij zelf kinderen? Als je zelf kinderen hebt, zul je dat wel begrijpen."

"Het is de mooiste ervaring die een mens kan meemaken. Denk jij misschien dat basketbal het belangrijkste in het leven is? Voor wie is die halve finale belangrijk? Als je je eerste kind ziet, zul je wel begrijpen wat het belangrijkste is in het leven. Kom dan nog maar eens met mij praten. Er is niks zo overweldigend dan de geboorte van een kind."