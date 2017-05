Mourinho geeft kortste persconferentie ooit: geen vragen, geen antwoorden (video)

United sloot de campagne af met een 2-0-thuisoverwinning tegen Crystal Palace. Opvallend: Mourinho stelde de jongste ploeg in de clubgeschiedenis op. Krachten sparen heet dat voor de finale van de Europa League tegen Ajax komende woensdag.

Interessant om enkele vragen over te stellen, zou je denken, maar niets is minder waar. Na de wedstrijd zat slechts een handvol journalisten in de perszaal te wachten op de Portugese coach. De meeste reporters zaten in de tribunes nog naar de ereronde van de ploeg te kijken.

Toen Mourinho met de persvrouw het perszaaltje binnenstapte, vroeg de vrouw meteen: "Oké jongens, vragen, aub!" Toen niemand iets zei, stond Mourinho op en zei hij: "Goed zo, tot ziens!".