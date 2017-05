Spelers verrassen Zidane met champagnedouche tijdens persconferentie

Bekijk Sportweekend van 21 mei

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de laatste matchen in POI. Voorts zien we Juventus de titel pakken in Italië en veroveren de hockeymannen van Dragons de titel in België. Jungels wint in de Giro enTongeren klopt Bocholt in het handbal. We gaan op bezoek bij ex-renner Kevin Seeldraeyers en praten met de speler van POII: Pieter Gerkens.

