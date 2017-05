Roze trui Dumoulin brengt voor de start bezoek aan graf van Fausto Coppi

De 100e Ronde van Italië brengt ook hulde aan de Italiaanse wielerheld Fausto Coppi. Gisteren lag de aankomst in Tortona, het dorp waar Coppi stierf. Vandaag vertrokken de renners in het geboortedorp van de ex-Giro-winnaar.

Het ouderlijke huis van Fausto Coppi en zijn broer in Castellania is omgevormd tot een minimuseum. De twee liggen ook vlakbij het huis begraven.

Dumoulin en zijn team arriveerden al heel vroeg bij startplaats en de Nederlander had dus even tijd om naar het graf te gaan. Hij leerde ongetwijfeld heel wat bij. De roze trui gaf immers toe niet zo heel veel te weten over de wielergrootheid.