Boonen racet in Francorchamps 25 uur aan de zijde van Kumpen

"Het belangrijkste is dat ik er plezier aan beleef", zegt Boonen. "Natuurlijk is de competitie nooit veraf. En we starten ook met het doel om de aankomst te bereiken."

"Iedereen kent het talent en de ervaring van Anthony Kumpen en Bert Longin achter het stuur. Ik ben ervan overtuigd dat zij het perfecte kader vormen om alles in goede banen te leiden."

De auto zal het nummer 114 dragen. En dat heeft een reden. "Als profrenner heb ik 114 UCI-wedstrijden gewonnen", legt Boonen uit. "Het startnummer van onze auto is een knipoog naar dat aantal zeges."