Theo Francken wil dat OHL-bestuur opstapt: "Geen enkele moraliteit"

Belga OHL-fan Theo Francken wil dat het bestuur van OHL opstapt. OHL-fan Theo Francken wil dat het bestuur van OHL opstapt.

Staatssecretaris van Asiel en Migratie én OHL-fan Theo Francken is niet te spreken over de manier waarop het bestuur van OHL te werk gaat in de overname van de club. "De bestuursleden zouden beter de eer aan zichzelf houden en opstappen", haalt Francken uit bij ROB-tv.