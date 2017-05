Rotterdam wordt gek: zo vierden Feyenoord-fans eerste titel in 18 jaar

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Fans vieren eerste titel Feyenoord in 18 jaar Fans vieren eerste titel Feyenoord in 18 jaar

De supporters van Feyenoord worden vandaag wakker met een kater, maar het is er deze keer een van een stevig feestje. De titel werd in Rotterdam uitbundig gevierd. Terwijl de spelers in de kleedkamer uit de bol gingen, wisten de supporters in het centrum van de stad met hun vreugde geen blijf. Ze doken de fontein in en schreeuwden hun stem schor.