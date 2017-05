Hologrammen van Klopp en Simeone geven samen persconferentie

Begin augustus vindt in München de Audi Cup plaats, een toernooi waarin 4 Europese topclubs het tegen elkaar opnemen. Met gastheer Bayern München, Liverpool en Atletico Madrid zijn al 3 deelnemers bekend.

De trainers van die 3 clubs namen vanmiddag het woord op een persconferentie. Carlo Ancelotti was zelf aanwezig in de zaal in München, maar Jürgen Klopp en Diego Simeone konden er niet bij zijn.

Een technologisch snufje bracht raad. Met behulp van hologrammen leek het alsof Klopp en Simeone ook fysiek van de partij waren, terwijl ze gewoon respectievelijk in Liverpool en Madrid zaten.