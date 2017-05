"En op het einde winnen de Duitsers", ook met nieuwe penaltyreeksen

@UEFAWomensEURO De Duitse meisjes kregen de primeur. De Duitse meisjes kregen de primeur.

Op het EK voor meisjes U17 is de nieuwe vorm van penaltyreeksen gisteren voor het eerst gebruikt. Maar het resultaat is geen grote verrassing: Duitsland vloerde Noorwegen in de halve finale en stoot door naar de finale tegen Spanje.