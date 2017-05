Ex-international Robert Kovac overmeestert dief

Robert Kovac was in de jaren 90 en 2000 een van de beste verdedigers van Europa. De Kroaat verdiende onder meer de kost bij Leverkusen, Bayern, Juventus en Dortmund. Tegenwoordig is hij de assistent van zijn broer Niko bij Frankfurt.

Maandagavond zat Kovac in de binnenstad van Frankfurt te tafelen toen hij getuige was van een overval op een oude man. Die werd bij het verlaten van de bank beroofd.

Kovac aarzelde geen moment en ging achter de dader aan. Na een korte achtervolging kon hij de 28-jarige dief overmeesteren en overleveren aan de politie. "Je kon merken dat hij nog altijd heel goed getraind is", verklaarde de politie, die de dief meteen in de gevangenis gooide.