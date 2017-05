VIDEO: Iraanse strandvoetballers scoren fraaie goals, Brazilië wint WK

Brazilië is het topland in het strandvoetbal, waar in 1995 het WK een eerste keer werd gehouden. Tot 2007 was Brazilië, dat een 14e keer het WK won, trouwens steeds de organisator, daarna werden andere landen aangedaan. Vanaf 2009 is het toernooi om de twee jaar. Het was van toen geleden dat Brazilië nog eens won.

