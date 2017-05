Het Journaal 13u, met oa de marathon in 2u00'25"

In Monza is vanochtend voor dag en dauw geprobeerd om een marathon in minder dan 2 uur te lopen. Het is de Keniaan Kipchoge net niet gelukt, maar zijn prestatie was er niet minder om. - 06/05/2017

