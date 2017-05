Roda-investeerder zit al maandenlang in gevangenis

Korotajev zit namelijk al sinds 10 februari... in de gevangenis. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. De zakenman werd op het vliegveld van Dubai aangehouden op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque en zit sindsdien in voorarrest.

Bij Roda JC weten ze van niets. De club zegt op haar website verrast te zijn door de berichtgeving en hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

Het bevestigt dat "met de heer Korotajev uitsluitend voorovereenkomsten zijn getekend. Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8% van de aandelen van de club in zijn bezit heeft. Roda JC zet de beoogde overname van de club door de heer Korotajev voorlopig on-hold. Dit betekent dat speculeren over het budget voor komend seizoen vooralsnog zinloos is."

Roda JC telt met kapitein Tom Van Hyfte, Beni Badibanga, Bryan Verboom, Celestine Djim en Yves De Winter enkele Belgen in de selectie.