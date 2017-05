Van Avermaet keert terug naar zijn roots: keepen als Jean-Marie

Enkele voetballiefhebbers onder Van Avermaets volgers op Instagram zien het helemaal zitten. De flandrien van BMC wordt prompt omgedoopt tot "Jean-Marie Van Avermaet".

Jean-Marie Pfaff was de legendarische doelman van het grote SK Beveren, waarmee hij eind jaren 70 de titel, de beker en de Gouden Schoen won. Hij maakte jaren het mooie weer bij Bayern München en de Rode Duivels. Na het geweldige WK 1986, waar België vierde eindigde, werd "Jean-Marie" tot beste doelman ter wereld gekroond.

We zullen nooit weten of Van Avermaet eenzelfde carrière had kunnen maken. Maar de 31-jarige boert ook niet slecht op de fiets: hij pakte vorig jaar goud op de Olympische Spelen en was de voorbije weken de beste in de Omloop, de E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.